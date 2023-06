Schwarze Rauchwolke über Hamburger Einkaufszentrum – Teile fallen vom Dach

Aufregung in Poppenbüttel: Am späten Nachmittag ist ein Feuer auf dem Dach des Alstertal-Einkaufszentrums (AEZ) in der Straße Heegbarg ausgebrochen. EIne große schwarze Rauchwolke bildete sich.

Gegen 16.50 Uhr gingen die Meldungen über den Brand ein, hieß es am frühen Abend von der Polizei. Auf einer Länge von acht Metern war schwarzer Rauch zu sehen gewesen.

Hamburg: Feuer auf Dach des AEZ

Zudem hatten sich Teile einer Rigipskonstruktion gelöst und fielen auf die Straße. Gegen 17.35 Uhr waren die Flammen der Polizei zufolge bereits „grob“ gelöscht, allerdings hielt die Rauchentwicklung weiter an. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Noteinsatz an S-Bahnstation: Mann bekommt Stromschlag – und wird von Zug erfasst

Teile des Einkaufszentrums mussten während des Einsatzes geräumt werden. Die Straße Heegbarg wurde gesperrt.