Auch am Kiez-Bunker: Razzien auf Hamburger Großbaustellen

Große Razzia in Hamburg: Fahnder des Zolls durchsuchen seit Mittwochmorgen mehrere Baustellen in Hamburg – darunter auch den Bunker an der Feldstraße (St. Pauli). Dort soll ein Hotel entstehen. Die Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Wie eine Sprecherin des Zollamt Hamburg bestätigte, werden derzeit mehrere Großbaustellen in Hamburg durchsucht. Dies seien verdachtsunabhängige Kontrollen, die Beamten seien auf der Suche nach Schwarzarbeitern – teilte die Sprecherin mit. Die Durchsuchungen werden noch bis in den Nachmittag andauern.

Schwarzarbeit: Zoll durchsucht Hamburger Großbaustellen

Jährlich entgehen dem Fiskus mehr als eine Million Euro durch nicht abgeführte Steuern. Hinzu kommen hinterzogene Sozialversicherungsbeiträge wie Krankenversicherung und Rentenbeiträge. Viele Arbeiter werden ausgebeutet und erhalten nicht mal Mindestlohn.