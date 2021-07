Mit einem Großaufgebot und dem Notarzt ist die Hamburger Feuerwehr am Samstagnachmittag zur City-Nord ausgerückt. Am U-Bahnhof Sengelmannstraße war ein älterer Herr auf die Gleise gefallen – direkt vor einen einfahrenden Zug.

Als der Notruf gegen 17.20 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr einging, rechneten die Retter mit dem Schlimmsten. „Person unter Zug“ lautete das Einsatzstichwort. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge und der Notarzt an. Am Einsatzort fanden die Retter der Verunfallten im Gleisbett – direkt neben einer eingefahrenen U-Bahn.

Senior stürzt vor U-Bahn und hat großen Schutzengel

Nachdem die Gleise stromlos geschaltet und geerdet wurden, konnten sich die Rettungskräfte Zugang zu dem Senior verschaffen. Er gab starke Schmerzen im Bereich des Armes an und wurde vom Notarzt versorgt. Er kam dann mit leichteren Verletzungen in eine Klinik. Der Bahnverkehr war für rund eine Stunde unterbrochen.