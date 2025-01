Großeinsatz in Hamburg: Streit eskaliert – Rentner schießt auf Frau

Großeinsatz am Montagvormittag in der Altstadt: Dort wurde in einer Wohnung eine Frau mit einer Schussverletzung aufgefunden. Ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie mehrere Polizeifahrzeuge rückten aus.

Wie die Polizei auf MOPO-Anfrage bestätigte, kam es gegen 11.10 Uhr in einer Wohnung an der Straße Bei den Mühren zu einem Streit zwischen einer Frau (38) und einem älteren Mann (86). Dabei war offenbar eine Waffe im Spiel. Die Frau wurde durch einen Schuss in den Oberschenkel getroffen und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht aber nicht.

Polizei und Notarzt am Wohnhaus gegenüber dem Miniatur Wunderland. Schlierkamp Polizei und Notarzt am Wohnhaus gegenüber dem Miniatur Wunderland.

Hamburg-Altstadt: Straße bei Miniatur Wunderland gesperrt

Ein Notarzt versorgte das Opfer und transportierte es in eine Klinik. Mehrere Streifenwagen sicherten den Tatort ab. Der Senior wurde festgenommen, der Bereich abgesperrt. Brückenübergänge zum Miniatur Wunderland waren für den Publikumsverkehr nicht möglich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.