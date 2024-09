In Hamburg sorgten am Montag gleich mehrere bedrohliche Vorfälle an Schulen für große Einsätze der Polizei: Zunächst wurden nach einer Sprengstoffdrohung mehrere Schulen durchsucht, dann eskalierte ein Streit zwischen zwei Schülern, bei dem einer eine Waffe zog – die sich später als Spielzeug herausstellte. Die schnelle Reaktion von Polizei und Spezialkräften zeigt, wie ernst solche Bedrohungen genommen werden. Dank klarer Krisenpläne sind Hamburgs Schulen auf solche Situationen auch vorbereitet. Die MOPO erklärt, wie das Krisenmanagement dann konkret aussieht., warum es einen Drei-Stufen-Plan gibt und wie die Polizei bei Amokdrohungen und ähnlichem reagiert.