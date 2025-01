Schule in Flammen – weiterer Großbrand fordert die Feuerwehr in Hamburg

Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagabend alle Hände voll zu tun. Während zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und abgerissener Äste angelaufen sind, hält ein Großbrand in Ottensen die Retter in Atem. Und auch in Lohbrügge ist ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 19.50 Uhr wurde zunächst ein brennender Container an der Schule am Otto-Schumann-Weg gemeldet. Noch bevor die ersten Löschfahrzeuge am Einsatzort waren, hatten sich die Flammen rasant ausgebreitet und sich über Planen an einem Baugerüst weitergefressen.

Lohbrügge: Schulgebäude brennt lichterloh

Schon auf der Anfahrt sah der Zugführer des Löschzugs der Feuerwache Bergedorf Flammenschein sowie eine große Rauchwolke und forderte Verstärkung an. Das Gebäude stand lichterloh in Flammen. Wie schon zuvor bei dem Brand in Ottensen wurde auch hier die 3. Alarmstufe ausgelöst. Rund 60 Einsatzkräfte versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Stürmische Winde fachen das Feuer immer wieder neu an. Laut Feuerwehr werden sich die Löscharbeiten noch einige Stunden hinziehen. Verletzte gab es ersten Informationen zufolge nicht.