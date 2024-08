Anwohner melden Schüsse vom Balkon: SEK stürmt Wohnung in Hamburg

Große Aufregung am Samstagabend in Jenfeld: Zeugen melden Schüsse aus einem Balkon, Polizei und SEK rücken mit einem Großaufgebot an. Die Spezialeinheit stürmt die Wohnung.

Laut Polizei meldeten Anwohner gegen 19.15 Uhr über den Notruf, dass ein Mann vom Balkon seiner Wohnung Schüsse im Mariusweg abgefeuert haben soll. Die Zeugen vermuteten, es sei in die Richtung von Vögeln auf dem gegenüberliegenden Gebäude geschossen worden. Zahlreiche Streifenwagen und das SEK rückten an. Nachdem die Beamten das Haus umstellt hatten, stürmte die Spezialeinheit die Wohnung.

SEK stürmt Wohnung und findet Waffen

Laut dem Lagedienst der Polizei war diese jedoch leer. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Schreckschusswaffen. Ermittlungen ergaben, dass der Mieter über einen Kleinwaffenschein verfügt. Aus diesem Grund dürfte er die Waffen rechtmäßig besessen haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.