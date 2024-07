Großeinsatz in Hamburg: Schüsse vom Balkon – SEK stürmt Wohnung

Großeinsatz der Polizei am Mittwochvormittag in Bahrenfeld: Dort wurden Schüsse von einem Balkon gemeldet. Schwerbewaffnete Polizisten sperrten das Wohnhaus ab. Dann rückte das SEK an.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte ein Polizeisprecher, dass es gegen 11.35 Uhr zu einem Einsatz an der Sibeliusstraße gekommen war. Dort hatten Anwohner Schussgeräusche gemeldet. Wie die MOPO erfuhr, sollen diese von einem der Balkone abgefeuert worden sein. Der Bereich um das Haus wurde abgeriegelt.

Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Wie immer bei solchen Gefährdungslagen wurde das SEK zur Einsatzstelle gerufen. Die Elitepolizisten stürmten eine Wohnung in dem Haus. Nach MOPO-Informationen wurden dort zwei Jugendliche angetroffen und vorläufig festgenommen. Eine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.