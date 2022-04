Zwei Tote in Wohnhaus nahe Bahnhof Altona – das ist bislang bekannt

Unfassbarer Vorfall in Ottensen. In einem Treppenhaus nahe des Bahnhof Altona haben Polizisten am Dienstagmorgen zwei Tote gefunden. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Der Notruf ging am Morgen in der Einsatzzentrale der Polizei ein. Eine Anruferin meldete Schüsse in einem Treppenhaus in der Scheel-Plessen-Straße. Sofort rückten mehrere Streifenwagen aus. Auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rasten zu dem Mehrfamilienhaus. Um 8.45 Uhr fanden die Beamten dort zwei leblose Personen, eine Frau (22) und einen Mann.

Hamburg: Bluttat in Ottensen – zwei Tote in Treppenhaus

Der Notarzt versuchte, die 22-Jährige zu reanimieren. Ohne Erfolg. Bei dem Mann wurden sichere Todeszeichen festgestellt. Weil zunächst nicht ausgeschlossen war, dass die Toten Opfer eines Verbrechen wurden und sich der Schütze noch in Tatortnähe aufhält, wurde eine Spezialeinheit der Polizei eingeschaltet.

Schwer bewaffnete Beamte sichern die Straße.

Um den Tatort herum wurde eine größere Absperrung eingerichtet, gesichert von Beamten mit Maschinenpistolen. Über dem Haus schwebte ein Polizeihubschrauber. Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung waren vor Ort. Die Tatortarbeit dauerte bis zum späten Nachmittag.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer mehr Morde an Frauen – mit diesem Begriff machen wir Gewalt an Frauen sichtbar

Bei der 22-jährigen Toten soll es sich um eine Bewohnerin des Hauses handeln. Die Identität des Mannes ist laut Polizei noch ungeklärt. Neben den Leichen wurde eine Schusswaffe sichergestellt, mutmaßlich die Tatwaffe. Der Mann soll die Frau und dann sich selbst erschossen haben. Allerdings ist dies noch nicht offiziell bestätigt und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de