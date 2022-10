Schüsse in Shisha-Bar: Wer hat die Killer mit den Penny-Taschen gesehen?

Es war wie eine Hinrichtung: Ende Juli gehen zwei maskierte Männer in die Shisha-Bar „Nythys“ an der Lübecker Straße, einer eröffnet auf den dort sitzenden Terry S. (27) das Feuer und tötet ihn. Danach drehen sich die Männer um und und verlassen den Laden. Haben sie sich im Anschluss ihrer Schutzwesten entledigt? Und diese in Penny-Tüten gesteckt, die sie dabei hatten?

Ermittler der Mordkommission fanden in der Nähe des Tatortes zwei kugelsichere Schutzwesten. Sie lagen in zwei Penny-Kühltaschen. Ein Polizeisprecher: „Aufgrund des Auffindeortes, der sich nur wenige hundert Meter von der Shisha-Bar entfernt befindet, nehmen die Ermittler einen Zusammenhang mit der Tötung an.“

Hamburg: Tödliche Schüsse in Shisha-Bar

An den Unterziehwesten sicherten die Ermittler DNA-Spuren, die nun analysiert und ausgewertet werden. Noch steht das Ergebnis aus. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden.

Die Täter könnten solche Schutzwesten getragen haben. Zwei wurden in Tatortnähe sichergestellt.

Mit der Veröffentlichung dieser Information und der Fotos von den Westen erhoffen sich die Ermittler neue Zeugenhinweise. Noch sind die genauen Hintergründe der Tat unklar. Wie die MOPO erfuhr, dürften aber Streitigkeiten im Drogenmilieu der Grund für die tödlichen Schüsse gewesen sein.

Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt; Tel. 428 65 67 89. (dg)