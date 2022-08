Schüsse in Hamburger Wohnhaus – 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In Hamburg-Lurup ist in der Nacht zu Samstag ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ihm wurde offenbar in den Bauch geschossen. Die Mordkommission ermittelt.

Die Polizei rückte gegen 0.20 Uhr zu einem Wohnhaus in der Spreestraße aus. Weil Schüsse und eine schwer verletzte Person gemeldet worden waren, rückte auch ein Notarzt mit an. Am Einsatzort fanden Polizisten den 20-Jährigen mit einer Schusswunde am Bauch.

Lurup: 20-Jähriger erleidet Bauchschuss

Ein Notarzt versorgte den Mann, danach kam er in eine Klinik. Laut Polizei besteht Lebensgefahr. Mehrere Streifenwagen fahndeten in der Umgebung nach einem möglichen Täter. Die Hintergründe seien laut Beamten noch völlig unklar. Die Mordkommission ermittelt.