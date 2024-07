Hamburg: Anwohner hören Schüsse – SEK im Einsatz

Aufregung am Samstagabend: In einem Wohngebiet in Barmbek sollen Schüsse gefallen sein, ein Anwohner rief die Polizei.

Ein Nachbar hatte beobachtet, wie eine Person in der Lorichstraße von ihrem Balkon aus in die Luft schoss. Laut Polizei ging der Notruf gegen 17 Uhr ein. Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit machte sich sofort auf den Weg zum Einsatzort und umstellte das Gebäude.

SEK in Barmbek im Einsatz

Das SEK stürmte die Wohnung. Zwei Personen wurden abgeführt und vorläufig festgenommen – laut Augenzeugen nur mit einer Unterhose bekleidet. Dann wurde die Wohnung nach Beweismitteln und der Schusswaffe durchsucht. Mittlerweile sei klar, dass es sich nur um eine ungefährliche Schreckschusspistole handelte, hieß es von der Polizei.

Nachbarn sollen berichtet haben, dass in den vergangenen Tagen immer wieder Schüsse zu hören gewesen waren. (zc)