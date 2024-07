Hamburg: Schüsse auf Restaurant – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Hohenfelde Schüsse gefallen. Unbekannte haben in Höhe des U-Bahnhofs Lübecker Straße mehrfach auf ein Restaurant gefeuert. Verletzt wurde niemand. Die Kripo sucht Zeugen.

Der Vorfall hat sich laut Polizei gegen 3 Uhr an der Lübecker Straße abgespielt. Nach Ladenschluss soll ein Mann mehrere Schüsse auf die Scheibe eines Restaurants abgegeben haben. Nach MOPO-Informationen handelte es sich um einen Burger-Laden.

Kripo ermittelt nach Schüssen auf Restaurant

Die Tat sei erst entdeckt worden, als ein Angestellter das Geschäft gegen 9.30 Uhr am Sonntagmorgen aufschließen wollte. Er sah die Löcher in der Scheibe und alarmierte die Polizei. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Vor dem Restaurant wurden mehrere Patronenhülsen sichergestellt. Der mutmaßliche Schütze soll einen Kapuzenpullover und eine Mütze getragen haben. Hinweise an Tel. 4286 56789.