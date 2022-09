Schüsse auf Hamburger Friedhof gemeldet – Großeinsatz zwischen Gräbern

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof ist es am Dienstagabend zu einen Großeinsatz der Polizei gekommen. Auch eine Spezialeinheit rückte an. Passanten hatten über den Notruf einen Mann mit einer Waffe gemeldet.

Laut Polizei berichteten mehrere voneinander unabhängige Personen gegen 19.30 Uhr, dass sie einen Mann mit einer Pistole in der Hand auf dem Friedhof gesichtet hätten. Damit habe der Verdächtige auch mehrfach um sich geschossen haben. Ein Großaufgebot an Streifenwagen rückte an, ebenso eine Spezialeinheit und ein Polizeihund.

Ohlsdorfer Friedhof: Polizei sucht Pistolenmann

Ausgestattet mit schusssicheren Westen durchkämmten Polizisten den Bereich zwischen den Gräbern, wo der Mann gesichtet worden war, jedoch ohne Erfolg.