Mann will Auto parken – da wird auf ihn geschossen!

In der Nacht zum Mittwoch kam es im Stadtteil Wilstorf zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 32-jähriger Mann konnte sich in letzter Sekunde vor mehreren Schüssen retten. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Das versuchte Tötungsdelikt ereignete sich in der Straße Hanhoopsfeld. Gegen 0.40 Uhr wollte der 32-jährige Mann sein Fahrzeug einparken. Dabei bemerkte der Autofahrer eine Person mit einer Schusswaffe, die in seine Richtung zielte. Der Autofahrer konnte sich schnell abducken und aus dem Fahrzeug flüchten, während der Unbekannte mehrere Schüsse auf ihn abgab. Der Täter rannte anschließend durch eine nahegelegene Wohnanlage in Richtung Winsener Straße davon.

Erst am Montag kam es in Trittau bei Hamburg zu einer ähnlichen Attacke. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Schüsse auf parkenden Autofahrer – Mordkommission ermittelt

Obwohl die Polizei sofort mit einem Großaufgebot, darunter über ein Dutzend Funkstreifenwagen und ein Hubschrauber, die Fahndung einleitete, konnte der Schütze bislang nicht gefasst werden. Bisher ist lediglich bekannt, dass der Täter männlich ist. Weitere Informationen liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann im Schanzenviertel von Schüssen getroffen – Polizei nennt Details

Der 32-Jährige blieb unverletzt, jedoch wurde sein Fahrzeug durch die Schüsse beschädigt. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 zu melden.