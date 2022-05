Schüsse an Stadtteilschule in Neugraben

An der Stadtteilschule Süderelbe (Neugraben) sind am Dienstagmorgen Schüsse gemeldet worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot zur Stelle.

Nach MOPO Informationen wurden gegen 10.30 Uhr Schüsse an der Schule in der Straße Neumoorstück gemeldet. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an.

Dazu ein Spezialeinsatzkommando. Schwer bewaffnete Beamte sicherten die Umgebung um das Schulgebäude. Verletzte gab es ersten Meldungen zufolge nicht.

In Neugraben: Schüsse an Schule – Polizei sperrt Straße ab

Der Bereich um die Schule wurde großräumig abgesperrt. Zur Stunde durchsuchen Beamte eine Grünfläche nach einer Waffe und Projektilen ab. Die MOPO berichtet weiter.