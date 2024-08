Schrecklicher Crash hinterlässt Trümmerfeld und Schwerverletzte – Kind (2) reanimiert

Schrecklicher Unfall auf dem Schiffbeker Weg in Billstedt! Acht Menschen werden teils schwer verletzt – darunter ein zweijähriges Kleinkind, das noch vor Ort reanimiert wurde.

Montagabend kurz vor 21 Uhr in Billstedt: Ein Trümmerfeld zieht sich über den Schiffbeker Weg, überall liegen Teile von Autos. Neben einem vollkommen zerstörten Ford-Familien-Van liegt eine umgekippte Kinderkarre. Ein Straßenbaum wurde umgerissen, liegt auf dem Gehweg.

Ein matt folierter Mercedes steht auf der anderen Straßenseite, auch dieses Auto ist vollkommen zerstört, Dutzende Meter weiter in Richtung Billstedt ein Tesla, ebenfalls mit schweren Schäden – mutmaßlich ist dieser Wagen gegen den Baum gekracht.

Schwerer Unfall auf Schiffbeker Weg: Acht Verletzte

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort, sondieren die Lage, versorgen Verletzte. Besonders dramatisch: In dem Ford saßen eine 39-jährige Frau und zwei Kleinkinder im Alter von je zwei Jahren. Die drei wurden schwer verletzt. Eines der Kinder wurde lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort reanimiert werden. Der Tesla-Fahrer (22), seine Beifahrerin (23) und die Mercedes-Fahrerin (24) wurden leicht verletzt.

Ein Straßenbaum wurde bei dem Unfall komplett umgerissen. Marius Röer Ein Straßenbaum wurde bei dem Unfall komplett umgerissen.

Was war passiert? Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zur Kollision, als der Ford vom Sturmvogelweg in den Schiffbeker Weg eingebogen war. Ob der Mercedes und der Tesla dabei zu schnell unterwegs waren, ist unklar. Auf Nachfrage kann die Polizei auch am Dienstagmorgen keine weitere Auskunft geben, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen und Angehörige der Unfallopfer werden von Notfallseelsorgern betreut. Die Aufräumarbeiten ziehen sich hin bis tief in die Nacht: Die Straße bleibt knapp sieben Stunden lang voll gesperrt. (elu/josi/röer)