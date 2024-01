Schrecklicher Unfall am Dienstagabend: In Eißendorf ist am Dienstagabend eine Frau gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau im Strucksbarg unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und dort von einem Auto erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Reanimierungsversuche seien erfolglos geblieben.

Nähere Angaben zum Unfallhergang und zum Alter der Getöteten konnte die Polizei zunächst nicht machen. (mp/dpa)