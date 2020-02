Schrecklicher Unfall: Fußgänger kracht auf Windschutzscheibe – schwere Verletzungen

Jenfeld -

Schrecklicher Unfall in Hamburg: Am Donnerstagabend ist ein Fußgänger an einer Kreuzung in Jenfeld von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ersten Angaben zufolge ereignete sich das Unglück gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Jenfelder Allee/Ecke Kuehnstraße. Im Bereich der dortigen Fußgängerampel erfasste der Fahrer eines Peugeot 407 den Mann frontal.



Unfall in Hamburg: Peugeot erfasst Fußgänger – Mann schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls ist die Windschutzscheibe des Autos gesprungen. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Rettungssanitäter und ein Notarzt behandelten ihn vor Ort, bevor er ins Krankenhaus kam. Ob Lebensgefahr besteht, war am Donnerstagabend nicht bekannt.

Ob der Fußgänger bei Rot über die Straße gegangen ist, ist ebenfalls unklar. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.