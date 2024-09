Schrecklicher Unfall auf Autobahn in Hamburg: Auto erfasst Frau – tot

Am Montagabend ist es auf der A1 zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie kurz darauf in einer Klinik starb. Die Autobahn musste mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 23 Uhr auf Höhe der Abfahrt Harburg. Ein Auto mit polnischem Kennzeichen erfasste eine Frau. Die Frontscheibe des Wagens wurde durch die Kollision zerstört. Die Schuhe und Handtasche der Frau lagen nach dem Crash zerstreut auf der Fahrbahn.

Tödlicher Unfall auf A1 in Hamburg: Frau war zu Fuß unterwegs

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll die Frau mit ihrem Auto eine Panne in Höhe Stillhorn gehabt haben. Von dort aus machte sie sich zu Fuß auf den Weg, um Hilfe zu holen. Ein herannahender Opel-Fahrer übersah sie offenbar in der Dunkelheit und erfasste sie bei hohem Tempo. Sie kam in eine Klinik, dort verstarb sie wenig später.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei S-Bahnen bleiben liegen – Mann (44) belästigt Frauen in Zug

Während des Einsatzes wurde die A1 ab dem Autobahnkreuz Maschen für circa vier Stunden voll gesperrt. Es bildete sich laut Polizei ein „erheblicher Stau“. (elu/rüga)