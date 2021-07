Schreckmoment in Rotherbaum: Am Montagabend fanden sich insgesamt 15 Menschen vor einer Hochparterre-Wohnung in der Rentzelstraße ein. Einige versuchten, ein auf Kipp stehendes Fenster zu öffnen. Es stellte sich heraus: Sie suchten eine junge Frau.

Gegen 20.35 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Darin hieß es, mehrere Männer würden versuchen, über einen Innenhof in eine Wohnung einzubrechen. Die Polizei rückte mit mehreren Kräften aus und umstellte die vermeintlichen Einbrecher.

Hamburg: Familienmitglieder wollen in Wohnung eindringen

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Gruppe vor Ort um Familienmitglieder der Wohnungsinhaberin handelte. Nach Angaben der Nachbarn soll sie erst vor wenigen Wochen zusammen mit einer Freundin in die Wohnung gezogen sein.

Die Beamten der Polizei durchsuchten die Wohnung, fanden jedoch niemanden vor. Wie die Polizei herausfand, hält sich die Frau derzeit nicht in Hamburg auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Falsches Attest bei Corona-Kontrolle – Anklage!

Den vor Ort befindlichen Familienmitgliedern wurde ein Platzverweis erteilt. Die Gruppe wurde zudem darauf hingewiesen, die junge Frau ihrem eigenen Willen zu überlassen. (mp)