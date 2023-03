Schreck für Gäste am Tresen: Decke in Hamburger Kneipe kracht runter

In Barmbek war am Dienstag wohl ein Schutzengel unterwegs: Die Zwischendecke einer Kneipe stürzte am Abend ein – verletzt wurde wie durch ein Wunder aber niemand.

Es war 20.25 Uhr, als die fünf Gäste und der Wirt im Wachtel-Eck in der Wachtelstraße ein lautes Knacken und Beben vernahmen.

Der Wirt reagierte sofort und forderte die Gäste auf, umgehend das Lokal zu verlassen. Wenig später krachte die Zwischendecke runter. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Decke eingestürzt: Waren Mängel dem Vermieter längst bekannt?

Die Rettungskräfte sperrten den Unglücksort weiträumig ab. Die Strom- und Gasversorgung wurde abgeschaltet. Fünf Bewohner des zweigeschossigen Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall auf Kreisstraße – Polizei stellt Gaffer aus Hamburg

Statiker sollen das Haus nun begutachten. Offenbar wurden Mängel und Sorgen schon zuvor vom Pächter der Kneipe an den Vermieter mitgeteilt.