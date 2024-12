Schon wieder Schüsse in Hamburg: Zwei Verletzte vor Bar aufgefunden

Schon wieder Schüsse in Hamburg: Am späten Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte der Polizei in den Stadtteil Wilstorf alarmiert. Dort wurden zwei Männer mit Schussverletzungen gefunden – vor einer Bar, die in der Vergangenheit in Zusammenhang mit Drogenhandel aufgefallen war.

Anwohner riefen die Polizei, als sie um kurz vor 22.30 Uhr mehrere Schussgeräusche gehört hatten. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO bestätigte, wurden vor einer Bar an der Straße Reeseberg, Ecke Nöldekestraße zwei Männer mit Schussverletzungen aufgefunden.

Wilstorf: Zwei Männer mit Schussverletzungen aufgefunden

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll es vorher zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Die näheren Hintergründe sind laut Polizei derzeit noch nicht bekannt.

Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. In der Nacht hat die Polizei den Tatort mit einem 3D-Scanner vermessen und Spuren gesichert. Erst am Samstagabend wurde in Billstedt ein 20-jähriger Mann tödlich durch Schüsse verletzt.

Anfang November durchsuchten Polizei und das Bezirksamt Harburg die Bar am Reeseberg bereits bei einer Razzia. Dabei entdeckten sie unter anderem einen Raum mit illegalen Glückspielautomaten sowie verkaufsfertig portioniertes Kokain.