Tragischer Unfall in Hamburg: Lkw erfasst Radfahrer an Kreuzung

In Osdorf ist es am Donnerstagmorgen zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein abbiegender Lastzug hat einen Radfahrer an einer Kreuzung laut Polizei übersehen und erfasst. Der Biker wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall geschah laut Polizei gegen 9.10 Uhr direkt neben dem Elbe Einkaufszentrum (EEZ): Hier wollte der Fahrer eines Lkw von der Heinrich-Plett-Straße aus kommend nach rechts in die Osdorfer Landstraße abbiegen. Dabei habe der Trucker einen Radfahrer übersehen und erfasst.

Hamburg: Notarzt versorgt schwer verletzten Radfahrer

Ein Großaufgebot der Feuerwehr und ein Notarzt rückten an. Ersten Polizeiangaben zufolge sei der Radfahrer schwer verletzt worden, aber ansprechbar gewesen. Nachdem sein Zustand stabilisiert war, kam er in eine Klinik. Der Bereich um die Unfallstelle wurde abgesperrt. Es kam zum Stau in Richtung Innenstadt.