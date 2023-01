Schon wieder gab es in Hamburg eine illegale Party in einem Brückenhohlraum. Diesmal an der A255 im Bereich Veddel: Laut Polizei-Angaben feierten in der Spitze bis zu 400 Personen in dem geräumigen Raum direkt unter der Autobahn.

Den Beamten war gegen 4.30 Uhr ein Tipp gegeben worden. Als sie an der Brücke eintrafen, feierten und tanzten in dem versteckten Hohlraum noch mehr als 200 Personen. Andere waren noch vor Eintreffen der Polizei abgehauen. Von draußen war von der verbotenen Party nichts zu sehen.

Hamburg: Polizei beendet erneut illegale Brückenparty