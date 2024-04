Schon wieder Gasleck in Hamburg – Einsatzkräfte trotzen Explosionsgefahr

Gas-Alarm in Altona-Altstadt! Bei Baggerarbeiten ist am Mittwochnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden, Erdgas entwich in die Umgebung. Die Feuerwehr rückte aus und hielt sich bereit, bei einer Explosion einzugreifen. Dann kam der Entstördienst des Netzbetreibers und versiegelte das Leck. Erst am Dienstag war es in Schnelsen zu einem ganz ähnlichen Vorfall gekommen.

Bei Straßenbauarbeiten auf der Königstraße passierte es: Um kurz vor 16 Uhr traf ein Bagger mit seiner Schaufel auf eine Erdgasleitung von 160 Millimetern Durchmesser. Gas strömte aus. Die Feuerwehr eilte zum Ort des Geschehens und sperrte den Bereich ab. „Wir haben sofort einen dreifach Brandschutz eingerichtet, also Wasser, Schaum und Pulver bereitgestellt“, sagte ein Sprecher der MOPO. Das Gas mische sich mit der Umgebungsluft und sei explosiv.

Hamburg: Feuerwehr kämpft gegen Gasleck auf Straße

Weil Erdgas schwerer ist als Luft, überprüften die Einsatzkräfte Schächte und Kellerräume in der nahen Umgebung, führten Messungen durch. Ob sie dabei auch Anwohner evakuierte, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. „An einer Stelle im Erdreich maßen wir eine Gaskonzentration von 34 Volumenprozent“, so der Sprecher weiter. Schon bei einer deutlich niedrigeren Konzentration herrsche Explosionsgefahr.

Nachdem der Entstördienst vom Gasnetz Hamburg zwischenzeitlich im Verkehr stecken geblieben war, erreichte der Bautrupp schließlich die Einsatzstelle und begann damit, das Leck zu schließen. Dem Netzbetreiber obliegt die Reparatur des Schadens. Zuvor war das Leck bereits provisorisch mit der Baggerschaufel abgedichtet worden.

Die Königstraße musste stadtauswärts gesperrt werden

Durch die schnelle Reaktion des Baggerfahrers konnte auch die Schadensstelle schnell ausfindig gemacht werden, so dass alle Arbeiten bis 19 Uhr abgeschlossen werden konnten. Die Feuerwehr zog daraufhin ab. Die Königstraße wurde für die Dauer des Einsatzes stadtauswärts ab der Holstenstraße und bis zur Mörkenstraße gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrott-Immobilien gammeln in Hamburg vor sich hin – wann kann hier gebaut werden?

Schon am Dienstag war ein ähnlicher Vorfall in Schnelsen passiert: Bei Bauarbeiten auf der Wendlohstraße wurde eine Erdgasleitung mit Baggern und Fräsen beschädigt, Gas trat aus. Mehrere Bewohner mussten die Gefahrenzone und damit auch ihre Häuser vorübergehend verlassen. Der Einsatz der Feuerwehr zog sich bis in die Nacht hinein. (doe)