Erneut ein lebensgefährliches Abbiegemanöver: In Bramfeld rammte ein unaufmerksamer VW-Fahrer am Mittwochnachmittag beim Linksabbiegen einen Radfahrer und verletzte ihn schwer. Die Feuerwehr rückte mit einem Notarzt und einem Rettungswagen an.

Der folgenschwere Unfall geschah gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung Steilshooper Allee Ecke Haldesdorfer Straße. Hier wollte der Fahrer eines Volkswagen IQ3 von der Haldesdorfer Straße aus kommend nach links abbiegen, während ein Radfahrer bei grün die Ampel überquerte. Der Fahrradfahrer, der sich an die Verkehrsregeln gehalten hatte, wurde schwer verletzt.

Abbiegeunfall in Hamburg – Radfahrer schwer verletzt

Der Mann wurde bei dem Crash vom Rad gerissen und zog sich Knochenbrüche zu. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer – danach kam es mit einem Rettungswagen in die Klinik. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.