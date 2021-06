Schon wieder!: Hamburg: Mehrere Autos gehen in der Nacht in Flammen auf

Jenfeld –

Auf dem Anwohnerparkplatz an der Schöneberger Straße in Hamburg sind in der Nacht zu Sonntag drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. In den letzten Wochen häufen sich die Fälle – war es wieder Brandstiftung?

Danach deutet zumindest alles hin: Um kurz vor 4 Uhr wird die Feuerwehr von Anwohnern alarmiert. Ein Mercedes, ein BMW und ein VW Bus brennen, Flammen fressen sich ins Innere.

Hamburg: Drei Autos gehen in Flammen auf – Polizei ermittelt

Zunächst versuchen die Beamten, das Feuer mit Wasser zu löschen. Letztlich greifen sie auf Schaum zurück und ersticken die Flammen.

Die Polizei übernimmt noch in der Nacht die Ermittlungen. Wie die MOPO erfuhr, gehen die Beamten bisher von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Sachschaden: Noch nicht beziffert.

Das könnte Sie auch interessieren: Gezielt abgefackelt? Hamburg: Autos brennen in der Nacht – immenser Schaden

Erst vor einer Wochen brannten in Wilhelmsburg und Langenhorn Autos, nur wenige Tage davor auch zwei Coupés in Eißendorf. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge. (dg)