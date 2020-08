Schon wieder!: Feuer im Horror-Haus von Billstedt – Großeinsatz

Billstedt -

Der Spuk nimmt einfach kein Ende! Nachdem die MOPO 2014 über das leerstehende Geisterhaus in Billstedt, in dem die Lichter nachts an und ausgingen, berichtet hatte, spielten sich beinahe jedes Jahr Tragödien und Brände auf dem Grundstück an der Straße An der Steinbeck ab. Am Sonntag musste die Feuerwehr wieder anrücken.

Es liegt abgelegen in den Boberger Auen. Früher war es eine Putenfarm. Doch nachdem der Besitzer in dem Haus verstarb, sich sein Sohn dort selbst das Leben nahm und schließlich eine Spaziergängerin Opfer eines Sexualdelikts wurde, liegt ein Fluch auf dem Haus.

Wieder Brand im Geisterhaus von Billstedt – Großeinsatz der Feuerwehr

Immer wieder brach dort in den letzten Jahren Feuer aus. Das Gelände ist inzwischen verwildert. Und doch muss die Feuerwehr dort regelmäßig anrücken. Die Löscharbeiten gestalten sich immer schwierig. Denn an dem Wanderweg gibt es keine Hydranten. Die Feuerwehr muss jedes Mal lange Schlauchleitungen verlegen und das Löschwasser aus dem Flüsschen „Glinder Au“ abpumpen.

Am Sonntagnachmittag stieg nun erneut Qualm aus dem Gebäude auf. Die Feuerwehr rückte erneut mit einem Großaufgebot an. Nach gut einer Stunde hatten die Retter den Brand unter Kontrolle. Wie bei den vorherigen Bränden geht die Polizei auch diesmal von Brandstiftung aus.