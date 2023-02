Grausiger Fund: Leiche in Hamburger Gewässer entdeckt

In einem Gewässer in Barmbek-Nord ist am Sonntagmittag eine leblose Person gefunden worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Ein Notarzt stellte den Tod fest.

Die Feuerwehr bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass es gegen 12.30 Uhr zu einem Einsatz an der Seebek, einem Seitenarm der Osterbek, gekommen sei. Dort wurde eine leblose Person im Wasser gemeldet. Mehrere Löschfahrzeuge, die Taucher und ein Notarzt seien im Einsatz gewesen. Die Retter holten die Person aus dem Wasser.

Leblose Person in Barmbek-Nord: Notarzt stellt den Tod fest

Doch jede Hilfe kam zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Danach wurde der Leichnam in das Institut für Rechtsmedizin transportiert. Hier soll nun die Todesursache geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, konnte aber noch keine weiteren Angaben machen.