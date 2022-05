Grausiger Fund: Leiche in Hamburger See entdeckt

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen samt Tauchern und Notarzt zum Außenmühlenteich in Wilstorf ausgerückt. Dort ist eine leblose Person im Wasser gemeldet worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Anrufer meldete gegen 7.30 Uhr über den Notruf eine Person im Gewässer am Außenmühlenweg. Kurze Zeit später waren die Retter am Einsatzort, auch die Polizei rückte an. Feuerwehrmänner zogen den Körper aus dem Wasser, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen.

Wilstorf: Feuerwehr birgt Leiche aus Außenmühlenteich

Der Leichnahm wurde in die Gerichtsmedizin transportiert. Hier soll die Todesursache ermittelt werden. Zur Identität ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.