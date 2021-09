Schockfund in Hamburg: Kapitän entdeckt Wasserleiche in der Elbe

Finkenwerder –

Der Kapitän eine Tankmotorschiffs hat am Dienstagmorgen eine leblose Person in der Elbe entdeckt. Die alarmeirte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Auch die Polizei war mit einem Patroullienboot im Einsatz. Die Retter bargen den Leichnam, die Identität des Toten ist noch ungeklärt.

Gegen 7 Uhr setzte der Kapitän den Notruf ab. Er hatte im Steenwischkanal, einem Seitenarm der Elbe, einen Körper im Wasser treiben sehen. Die alarmierte Feuerwehr war binnen weniger Minuten am Einsatzort. Auch ein Notarzt war angerückt.

Die Retter konnten den Mann aus dem Wasser ziehen, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt nun die Identität des Toten und die Todesursache.