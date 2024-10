Schockfund an Hamburger See – Mann treibt tot im Wasser

Am Bramfelder See in Steilshoop haben Passanten eine Person im Wasser gemeldet. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Spaziergänger hatten gegen 9.50 Uhr den Notruf gewählt und im Bereich des Borchertring eine im See treibende Person gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot, einem Notarzt und den Tauchern an.

Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin transportiert

Die Retter zogen den Körper aus dem Wasser. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Laut Polizei habe es sich um einen älteren Mann gehandelt, ein Fremdverschulden sei auszuschließen. Der Leichnam kam in die Gerichtsmedizin. Dort soll die Todesursache geklärt werden.