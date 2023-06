Für die Polizei: Marek Erhard leiht einem Schockanruf-Betrüger seine Stimme

Immer wieder werden Senioren in Hamburg um Tausende von Euro geprellt, weil sie auf eine betrügerische Masche am Telefon reinfallen. Die Hamburger Polizei will nun mit einer besonderen Aufnahme aufklären: Schauspieler Marek Erhardt als Abzocker und Schauspielerin Luise Lunow als Seniorin sprechen darin täuschend echt einen „Schockanruf“ nach. Wer die Aufnahme abhört, versteht, wie perfide die Täter ihre Opfer manipulieren.

Die Masche von Schockanrufen ist immer dieselbe: Ein vermeintliches Familienmitglied ruft völlig aufgelöst eine Seniorin oder einen Senior an und bittet um Geld – oft sollen sie eine Kaution zahlen, um den Anrufer vor einer Gefängnisstrafe oder ähnlichem zu retten.

Senioren werden durch Schockanrufe um Tausende Euro betrogen

Die unter Druck gesetzten und betagten Opfer merken in der Regel nicht, dass sie gerade mit einem Betrüger sprechen, sie sind außer sich vor Sorge, wollen ihren angeblich in Not geratenen Angehörigen helfen und übergeben falschen Polizeibeamten oder Justizmitarbeitern gutgläubig Tausende von Euro oder Schmuck.

Erst im Mai hat ein falscher Anwalt in Hamburg eine 69-Jährige um 75.000 Euro betrogen – und das ist kein Einzelfall: Im Jahr 2022 gab es in der Hansestadt zahlreiche Schockanrufe. Der Schaden geht in die Millionen.

„Geschockt und abgezockt“: Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

Nun will die Hamburger Polizei über diese Art von Betrug aufklären. Luise Lunow und Marek Erhardt haben unter dem Motto „Geschockt und abgezockt“ einen Schockanruf nachgespielt, um zu zeigen, wie die Betrüger auftreten.

„Grundlage dieser Aufnahme ist ein echter Schockanruf. Die Hauptrollen wurden von Luise Lunow als Opfer und Marek Erhardt als falscher Polizeibeamter professionell und authentisch eingesprochen, so dass die Dramatik dieser Anrufe verdeutlicht wird“, so die Polizei.

Die Polizei rät zudem, mit Verwandten und Bekannten über Schockanrufe und Telefonbetrug zu reden und sich gedanklich auf einen solchen Anruf vorzubereiten. (elu)