Schock für Pendler: Wasserrohrbruch: Wichtige Straße in Hamburgs Süden bleibt gesperrt

Harburg –

Schock im morgendlichen Pendlerverkehr: In der Neuländer Straße in Harburg ist es am frühen Mittwochmorgen zwischen Hannoversche Straße und Nartenstraße zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

Zum Unglück kam es ersten Angaben zufolge um kurz nach 4 Uhr. Offenbar handelt es sich laut Polizei dabei um eine Hauptleitung. Denn die Fahrbahn war auf einer Länge von 30 Metern überflutet und im Asphalt klafft nun ein zwei Meter großes Loch.

Hamburg-Harburg: Trinkwasserversorgung unterbrochen – Straße mehrere Tage gesperrt

Die Trinkwasserversorgung musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, mittlerweile läuft sie wieder. Die Neuländer Straße ist zurzeit gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Wie ein Sprecher von Hamburg Wasser auf MOPO-Nachfrage mitteilte, wird die Sperrung aufgrund der starken Straßenschäden mehrere Tage andauern. (san/idv)