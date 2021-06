Schock auf der Elbe: Mann stürzt von Fähre ins Wasser und muss reanimiert werden

Schrecklicher Zwischenfall während einer Fährfahrt in Hamburg: Am Sonntagmittag ist ein Mann in die Elbe gefallen und musste reanimiert werden.

Die HADAG-Fähre war in der Nähe des Anlegers Neumühlen unterwegs, als der Mann aus bislang ungeklärter Ursache gegen 12 Uhr über Bord ging.

Einem sich in der Nähe befindendes Lotsenboot gelang es, ihn aus dem derzeit etwa sechs Grad kalten Wasser zu ziehen. An Bord wurde umgehend versucht, ihn zu reanimieren.

Hamburg: Mann fällt in Elbe und muss reanimiert werden

Alarmierte Rettungskräfte führten die Reanimationen fort und brachte ihn in eine Klinik. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes ist nichts bekannt.

Auf der Fähre befanden sich noch zehn weitere Personen, darunter Kinder. Sie stehen unter Schock und werden von Seelsorgern betreut.