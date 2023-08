Schock an Hamburger U-Bahnhof: Mann (60) fällt ins Gleisbett

Drama am U-Bahnhof Lohmühlenstraße: Am Dienstagabend ist ein 60-Jähriger ins Gleisbett gefallen. Der Mann wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

Wie die Polizei sagte, verlor der Mann gegen 20.45 Uhr am Bahnsteig das Gleichgewicht und fiel auf die U-Bahn-Gleise an der Haltestelle in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die U-Bahnen wurden angehalten, der Verkehr der U1 für die Dauer des Einsatzes eingeschränkt.

U-Bahnhof Lohmühlenstraße: Mann stürzt ins Gleisbett

Einsatzkräfte retteten den 60-Jährigen mittelschwer Verletzten zunächst in den Notbereich, einen kleinen Schutzbereich unterhalb des Bahnsteigs, und brachten ihn später in ein Krankenhaus. Die Begleitung des Mannes teilte den Einsatzkräften mit, dass er wohl auch Tabletten nehmen würde. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet und die U-Bahnen fuhren wieder. (alp)