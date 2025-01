Schneematsch-Unfall in Hamburg: Paket-Transporter stürzt Deich hinunter

Schwerer Unfall im Schneematsch! Am späten Samstagabend verliert ein Kurierfahrer in Wilhelmsburg die Kontrolle über seinen Transporter. Das Fahrzeug gerät in einer Kurve ins Rutschen, kommt von der Fahrbahn ab und stürzt einen Deich hinab. Es gibt zwei Verletzte.

Zum folgenschweren Crash kam es gegen 21.40 Uhr am Kreetsander Hauptdeich. Die Feuerwehr Hamburg war rasch vor Ort, befreite den Fahrer aus dem Fahrzeug, das auf der Fahrerseite liegen geblieben war. Der Mann war nicht eingeklemmt, sondern lediglich eingeschlossen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ersthelferin verletzt – Feuerwehr versorgt zwei Verletzte

Auch eine Ersthelferin verletzte sich bei dem Unfall. Sie verdrehte sich das Knie, als sie dem Verunglückten helfen wollte, und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Es wird jedoch vermutet, dass der Transporter durch den Schneematsch ins Rutschen geriet. Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Rettungsarbeiten und hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.