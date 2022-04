Gegen Verkehrsschild gerannt: Polizei nimmt Automaten-Aufbrecher fest

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen sechs Personen in Neugraben-Fischbek festgenommen. Zwei von ihnen sollen versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, die anderen standen Schmiere. Für einen der Tatverdächtigen endete der Fluchtversuch schmerzlich.

Eine Zeugin hatte gegen 1.20 Uhr die Polizei gerufen, weil sie zwei Männer beobachtet hatte, die sich am Dearsdorfer Weg an einen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Sie konnte Funken fliegen sehen. Als die Polizei am Einsatzort ankam, nahmen die mutmaßlichen Automaten-Aufbrecher reißaus. Weit kamen sie aber nicht.

Automatenaufbruch in Hamburg – sechs Festnahmen

Einer der Flüchtigen (20) rannte in der Dunkelheit gegen ein Verkehrsschild und ging zu Boden. Dabei verlor er die mutmaßliche Tatwaffe, eine Akku-Flex. Polizisten nahmen ihn fest. Wenig später nahmen sie auch seinen Komplizen (21) fest. Im nahen Umfeld trafen die Beamten während der Fahndung dann noch auf vier Frauen (15 bis 33 Jahre), die Schmiere gestanden haben sollen. Auch sie wurden festgenommen. (ruega)