Diese Busfahrt nahm ein tragisches Ende. Anfang September stiegen drei Männer und eine Frau nach einer Party in den Bus der Linie 15. Während der Fahrt kommt es zum Streit mit einer Gruppe. Am Ende wird ein Mann so schwer verletzt, dass er fast sein Augenlicht verliert. Die Geschichte einer Eskalation.

„Es war eine tolle Geburtstagsparty. Mein Lebensgefährte und ich waren auf dem Weg nach Hause“, erzählt das Opfer Erwin S. (53) der MOPO. Gemeinsam seiner Schwägerin und deren Freund stieg er am 7. September am Schlump (Eimsbüttel) in den Bus der Linie 15. Er und sein Partner nahmen hinten Platz, die Schwägerin und ihr Freund vorn. „Zwischen den beiden kam es dann zu einem Streit“, schildert Erwin S. Vier weitere Männer sollen sich daraufhin in die verbale Auseinandersetzung des Pärchens eingemischt haben. Worum es genau ging? Unklar.