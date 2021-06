Schlimmer Unfall auf der A7: Hamburg: Lkw-Fahrer hat plötzlich Lähmungserscheinungen

Hausbruch –

Dramatischer Moment auf der Autobahn A7 in Hamburg: Der Fahrer eines tonnenschweren Lastzuges, der auf der A7 in Richtung Norden unterwegs war, hatte plötzlich Lähmungserscheinungen und fuhr auf einen vor ihm im Stau stehenden LKW auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an. Die Autobahn wurde in Richtung Norden gesperrt.

Gegen 10.40 Uhr geht ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Zwei Bundewehrsoldaten melden einen Unfall auf der A7 Höhe Ausfahrt Hausbruch. Sie berichten, dass ein Truck vermutlich wegen eines Schlaganfalls des Fahrers auf einen Lastzug aufgefahren sei.

Sofort rücken mehrere Löschzüge und ein Notarzt an. Auch die Polizei ist im Einsatz. Die Beamten sperren die Autobahn in Richtung Norden, der Notarzt versorgt den Lastwagenfahrer. Er soll tatsächlich einen Schlaganfall erlitten haben und wird in eine Klinik gebracht.

Nachdem der Verletzte versorgt war, fuhren Feuerwehrmänner den Unglückstruck von der Hauptfahrbahn, damit der Verkehr wieder freigegeben werden konnte.