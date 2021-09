Schlimmer Arbeitsunfall in Hamburg: Monteur mit Flex schwer verletzt

St. Pauli –

Bei Bauarbeiten auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben. Ein Arbeiter wurde bei Arbeiten mit einem Trennschleifer, auch Flex genannt, schwer verletzt.

Bei brütender Hitze waren Arbeiter gegen 13.45 Uhr damit beschäftigt, Steine mit einer schweren Flex zu durchtrennen. Dabei kam es zu einem schlimmen Unglück: Wie die MOPO erfuhr, soll ein Arbeiter mit dem Trennschleifer abgerutscht sein. Dabei soll das Gerät den Oberkörper eines Kollegen aufgeschlitzt haben.

Der alarmierte Notarzt war binnen weniger Minuten am Einsatzort. Auch zwei Rettungswagen rückten an. Der Mediziner versorgte die Wunde des Opfers. Danach wurde er mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.