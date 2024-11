Streit in der City artet in Schlägerei aus – Polizei findet Hammer und Messer

Große Aufregung mitten in der City: Nahe dem Hauptbahnhof eskaliert am Samstagabend ein Streit – bei der Auseinandersetzung wird ein Mann am Kopf verletzt. Die Polizei findet bei dem mutmaßlichen Täter einen Hammer und Messer.

Laut Zeugen sollen zwei Männer gegen kurz nach 11.30 Uhr in der Unterführung vom Hauptbahnhof zur Mönckebergstraße (Altstadt) mit zwei weiteren Passanten in einen Konflikt geraten sein.

Dabei wurde einer der Passanten von einem der Männer offenbar am Kopf verletzt und blutete. Etwa ein Dutzend Einsatzkräfte der Bundespolizei rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen und weiteren Kräften der DB-Sicherheit an. Sie trennten die Kontrahenten. Der Verletzte wurde von Rettungsassistenten versorgt und in ein Krankenhaus transportiert, während sein Begleiter eine Zeugenaussage abgab.

Verdächtiger vorläufig festgenommen

Bei der Durchsuchung der anderen beiden Beteiligten fanden die Bundespolizisten im Rucksack von einem der Männer einen Hammer und mindestens ein Messer. Daraufhin wurde der Verdächtige nochmals durchsucht und musste die Beamten anschließend zur Wache begleiten. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Am Hauptbahnhof gilt seit etwas mehr als einem Jahr eine strikte Waffenverbotszone.