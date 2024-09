Schlägereien, Verletzte und Festnahmen: Kiez-Nacht eskaliert völlig

Schlägereien und Einsätze auf dem Kiez sind vor allem am Wochenende nichts Besonderes. Doch zu einem Zeitpunkt in der in der Nacht zu Sonntag gab es plötzlich Vorfälle wie am Fließband – inklusive zahlreicher Verletzter und Festnahmen.

Bis 4.29 Uhr war die Lage auf dem Kiez noch verhältnismäßig „normal“: Die Polizei wurde wegen Beleidigungen, Drohungen, Sex-Abzocke und Körperverletzungen gerufen – in regelmäßigen Abständen. Keine größeren oder gar besonderen Vorkommnisse.

Mehrere Festnahmen und Verletzte auf St. Pauli

Ab 4.30 Uhr überschlugen sich dann aber die Ereignisse: An diversen Stellen rund um die Reeperbahn wurden plötzlich Schlägereien und Auseinandersetzungen gemeldet. Viele Rettungswagen waren im Einsatz, in einem Fall wurden sogar gleich drei entsandt. Bei einer Keilerei wurden – auf dem Kiez eigentlich verbotene – Glasflaschen eingesetzt, mehrere Männer wurden verletzt.

In einem anderen Fall setzten die Beteiligten Pfefferspray an, es wurde wild um sich gekloppt. Eine genaue Anzahl an Verletzten hatten Polizei und Feuerwehr noch nicht. Wie viele Festnahmen es ingesamt gab, ist ebenfalls unklar. Sicher ist: Mehrere Männer wurden in Handschellen gelegt und zur Davidwache gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Versuchter Mord und Vergewaltigung: Auch in Hamburg Afghanen auf Abschiebe-Liste

Erst am frühen Morgen beruhigte sich die Lage wieder. Die Polizei hatte bisher keine genaue Zahl an Einsätzen, die Lage werde noch sondiert, hieß es. In den allermeisten Fällen, die ab 4.30 Uhr ihren Lauf nahmen, ermittelt nun die Kripo. (dg/röer)