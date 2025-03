Schlägerei in Hamburger Unterkunft: 35-Jähriger mit Messer schwer verletzt

In Eimsbüttel ist es am Dienstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Ein 35-Jähriger wurde dabei durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen 22.45 Uhr ging der Notruf aus der Kieler Straße bei der Polizei ein. Wie ein Sprecher bestätigte, war es in dem Haus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Im Verlauf der Schlägerei zog jemand ein Messer und stach einen 35-jährigen Mann nieder. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen im Oberkörper in eine Klinik gebracht.

Messerattacke in Eimsbüttel: Verdächtiger festgenommen

Als die Beamten des Landeskriminalamts vor Ort ermittelten, fiel ihnen ein 38-Jähriger Pole auf, bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bereits einige Stunden vor der Schlägerei soll es zu einem Streit mit einem 35-Jährigen Polen gekommen sein, der die Anlage wegen eines Hausverbots verlassen musste. Die Hintergründe sind bislang unklar. In dem Gebäude befindet sich eine Unterkunft von „Fördern & Wohnen“ für wohnungslose und geflüchtete Menschen. (abu)