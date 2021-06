Schlägerei in Hamburg: Frauen spucken Mann an – Streit endet in Prügelei

Rahlstedt –

Schlägerei in Hamburg: An der Ecke Nordlandweg/Finnmarkring in Rahlstedt gerieten am späten Dienstagabend Zwei Familien aneinander.

Nach Angaben der Polizei ist eine Privatperson auf den Streit auf der Straße aufmerksam geworden und hat daraufhin den Notruf gewählt. Zunächst soll ein Mann von zwei Frauen angespuckt und belästigt worden sein, woraufhin dieser sie mit einem Messer bedrohte.

Bei der anschließenden Auseinandersetzung verletzten sich zwei der Kontrahenten gegenseitig und mussten laut Polizei anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Was der Auslöser des Streits gewesen ist, ist nicht bekannt. (mhö)