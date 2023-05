Großeinsatz am Dienstagabend in St. Georg. Weil ein bekannter TV-Star in seiner Wohnung randalierte und nicht zu beruhigen war, rückte eine Spezialeinheit der Polizei an. Darunter ein Beamter mit ungewöhnlicher Bekleidung. Passanten fragten sich, was es damit auf sich hat. Die MOPO erklärt es.

Laut Polizei wurden die Beamten am Nachmittag in die Soester Straße gerufen. Anwohner meldeten einen psychisch auffälligen Mann (29), der vor einem Wohnhaus auf und ab lief und dabei wirres Zeug fluchte.

Die Besatzung eines Streifenwagens beruhigte ihn zunächst. Doch kurze Zeit später mussten sie erneut anrücken. Zeugen meldeten, dass der Mann nun mit einer Eisenstange herumfuchtele.

Verwirrter Mann zunächst beruhigt – dann eskaliert die Lage

Bei dem Mann soll es sich um TV-Star Joel W. handeln, der seit mehreren Jahren den Notarzt Dr. Schmidt in der Serie „Notruf Hafenkante“ spielt. Zusätzlich zu mehreren Streifenwagen rückten ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie die Spezialeinheit Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) an.

Schon als sich die Beamten der Spezialeinheit dem Haus näherten, fiel ein Beamter besonders auf. Er trug Kettenhemd und Kettenhose und sah darin wie ein dem Mittelalter entsprungener Ritter aus.

Wie ein Beamter der MOPO erklärte, handelt es sich dabei um eine spezielle, etwa fünf Kilo schwere Schutzausrüstung. Sie wehrt Angriffe mit Messern oder Macheten ab und kam schon häufiger zum Schutz der Beamten zum Einsatz.

Spezielle Schutzausrüstung für SEK und BFE

Über diese Art Ausrüstung verfügen die Spezialkräfte des SEK und der Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit (BFE). Bei der Unterstützungseinheit handelt es sich um BFE-Beamte.

Sie fahren im täglichen Streifendienst durch die Stadt und sind bei Gefährdungslagen immer rasch verfügbar. So auch beim Amoklauf in Alsterdorf vom 9. März dieses Jahres.

Die Spezialeinheiten verfügen über diverse Einsatzmittel und Schutzausrüstungen, halten diese aber aus taktischen Maßnahmen geheim. „Der Schauspieler war erschrocken und verblüfft zugleich, als ihm der Polizist in seiner Kettenmontur gegenüber stand“ – sagte ein Polizist zu MOPO.

Schon im Juli 2005 zog ein Spezialanzug bei einem Polizeieinsatz in Osdorf die Aufmerksamkeit auf sich. In der Osdorfer Landstraße war ein Mann in das Haspa-Gebäude eingedrungen und hatte eine Putzfrau und eine Bankangestellte als Geisel genommen. Spezialeinheiten umstellten das Haus.

Bei Geiselnahme in Osdorf: SEK-Mann mit Spezialanzug

Darunter war auch ein SEK-Beamter mit Tarnkleidung im Rambo-Stil. Er robbte sich im Gebüsch fast unsichtbar nahe an die Bank heran und konnte seinen Kollegen so aktuelle Meldungen über das Geschehen in dem Gebäude geben. Der Täter wurde seinerzeit überwältigt, die Geiseln blieben unverletzt.