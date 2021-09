Diebstahl am Montagmittag im Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann hatte einer jungen Touristin (17) aus Nürnberg den Rucksack mit einem hochwertigen Tablet darin gestohlen. Das Opfer meldete den Vorfall sofort auf dem Bahnhofsrevier, Bundespolizisten nahmen den mutmaßlichen Dieb fest.

Die Reisende saß gegen 12.45 Uhr auf einer Bank am Bahnsteig 4, zusammen mit Freundinnen. Ihren Rucksack hatte sie neben sich auf den Boden gestellt, als plötzlich ein Mann herbeirannte, den Rucksack griff und flüchtete. Darin: ein teures Tablet in einer rosa Schutzhülle.

Hauptbahnhof Hamburg: Tablet gestohlen

Vom Bahnhofsrevier aus nahmen Beamte die Fahndung auf. Mit Erfolg: Am Eingangsbereich zur Wandelhalle entdeckten die Polizisten einen Mann (47) der ein rosafarbenes Tablet in der Hand hielt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um das kurz zuvor gestohlene Tablet handelte. Der Verdächtige wurde festgenommen, die 17-Jährige konnte Rucksack und Tablet wieder in Empfang nehmen.