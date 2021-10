Rollerfahrer und Radfahrer die es mit den Verkehrsregeln nicht so genau nehmen – darüber häuften sich zunehmend Anzeigen und Beschwerden bei der Polizei. Die rückte deshalb am Dienstag zur Großkontrolle aus und stellte 334 Verehrsverstöße fest.

Unter der Führung der Verkehrsdirektion Ost fuhren am Dienstagmorgen mehrere Beamte zu Kontrollen im Hamburger Stadtgebiet raus. Von 6 bis 22 Uhr postierten sich die Polizisten an neuralgischen Punkten. 602 Fahrzeuge und 580 Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern wurden überprüft. Am Mittwoch wurde das Ergebnis präsentiert.

Zweirad-Kontrolle – Polizei stoppt 602 Fahrzeuge

Bei den Rollerfahrern standen drei unter dem Einfluss von Drogen. Sechs fuhren über Rot und weitere sechs telefonierten während der Fahrt. 49 wurden angehalten weil sie auf dem Gehweg fuhren. 29 Scooter-Fahrer waren auf der falsche Radwegseite unterwegs. In 29 Fällen war man verbotenerweise zu zweit auf einem E-Roller unterwegs.18 Mal schritt die Polizei ein, weil es Beanstandungen bei der Versicherungsplakette gab.

Nicht besser das Ergebnis bei den Radfahrern. 123 Radler wurden erwischt, als sie eine rote Ampel mißachteten. 28 wurden gestoppt weil sie in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren und 15 weil sie auf dem Gehweg radelten. 16 telefonierten am Lenker.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrradkontrollen – Polizei ahndet fast 300 Verstösse

Fast alle Sünder müssen mit mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. So auch ein paar Kraftfahrer, die den Beamten aufgefallen waren und deshalb gestoppt wurden. Zwei standen unter Drogen, zwei andere hatten keinen Versicherungsschutz. In Acht Fälle gab es technische Beanstandungen.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft zielgerichtet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Elektrokleinstfahrzeuge“ durchführen, um damit Fahrzeugführer für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und die Unfallzahlen durch konsequentes Einschreiten zu reduzieren.