Löwenmähne, Schnauzbart, Klunker, Sonnenbrille: So wird in TV-Serien oft der Prototyp des Luden dargestellt. Und so sahen viele Zuhälter in den 80er Jahren ja auch aus. Nicht nur ihr Look hat sich über die Jahre verändert – vielen fehlt heute gar die Daseinsgrundlage: Das Rotlicht-Geschäft hat sich drastisch gewandelt, Frauen arbeiten lieber selbstständig – und die meisten gar nicht mehr auf St. Pauli. Für die einen ein finanzielles Desaster, für die Prostituierten eine wohl positive Entwicklung.